Expresidente Pastrana pide otro plebiscito para refrendación del nuevo acuerdo

“Tras su victoria en las urnas los partidos del no se acercaron patrioticamente al gobierno para buscar un nuevo acuerdo con las Farc y gobierno recibió sus propuestas y la llevó a la Habana en pocos días sin admitir presencia ni de unidades no se firmó en consulta mente en contra del resultado electoral”.



Pastrana además agregó que “contra lo prometido el texto se ocultó mientras el presidente lo anunciaba en Bogotá a su manera y las Farc lo celebraban desde Cuba”.



También crítico fuertemente al presidente Juan Manuel Santos diciéndole que va en contravía de la ley y de una resolución judicial, emitida por la corte constitucional que le ordena respetar la voluntad de la mayoría o sea él no en el plebiscito.



El expresidente Pastrana fue uno de los líderes del no en el plebiscito por la paz que se llevó a cabo el pasado 2 de octubre.



-Hay pronunciamiento de la Organización de Estados Américanos expresando su preocupación por el aumento de los asesinatos de líderes de izquierda, de cara a la puesta en marcha del proceso de paz.



-En confusos hechos, dos personas resultaron heridas y un policía murió tras atender una riña.



-Se reunieron brevemente los presidentes de Estados Unidos y Rusia. Uno de los temas tiene que ver con las opciones que se evalúan para reducir la violencia en Siria.



-Ángela Merkel oficializó hace pocos minutos en Berlín su candidatura a un cuarto mandato como canciller en 2017 y advirtió que las elecciones del próximo año en Alemania serán unas de las más difíciles que haya enfrentado.



-Hay elecciones atípicas en el municipio de San Andrés de Sotavento, en Córdoba, para elegir a su alcalde. El registrador nacional Juan Carlos Galindo, dijo que trasladó a las autoridades las denuncias que ha venido recibiendo sobre posibles irregularidades, pero dice que la jornada ha transcurrido con normalidad y transparencia.