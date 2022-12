Gobierno y Farc se reunirán para superar diferencias sobre el ‘Día D’

“Hay una discusión que han planteado las Farc sobre el tema de la amnistía. Ayer fugazmente las Farc me han dicho que ellos se basan en una interpretación que tienen sobre la sentencia sobre la Corte Constitucional. Nos vamos a sentar a oír cuál es esa interpretación”, agregó.



De la Calle también dijo que no hay pendientes en La Habana y que el acuerdo es el que está publicado y no tendrá modificaciones.



“Lo que sigue es un proceso de implementación que implica decisiones de las Farc y del gobierno a nivel administrativo”, puntualizó.