Habrá reunión para evaluar suspensión de capturas a miembros del Clan del Golfo

El ministro de Justicia, Jorge Cuervo, confirmó que este jueves habrá una reunión con la Fiscal General y el Alto Comisionado para la Paz para solucionar las diferencias sobre las conversaciones con grupos ilegales y el traslado a las zonas de concentración.

Este anuncio se dio durante el consejo de ministros que avanza en Casa de Nariño y que se realiza luego de una reunión entre el presidente Petro con el comisionado de Paz y otros negociadores involucrados en este tema, en la que se autorizó el traslado de los integrantes de los grupos armados ilegales a cinco Zonas de Ubicación Temporal, definidas en el marco de los procesos de paz en territorios priorizados.

También definieron que en esta primera fase no harán presencia personas que tengan órdenes de captura con fines de extradición vigentes; sin embargo, se deja claro que esto estará sujeto a una evaluación posterior por parte del mandatario.

Cabe mencionar que con esta decisión se dejaría por fuera de la resolución del Clan del Golfo, que incluye a 29 miembros de esta organización criminal, a su máximo líder, alias chiquito malo, pedido en extradición en EEUU, y a otras 12 personas que figuraban en la lista y que también son extraditables.



El presidente Petro señaló que esta es una discusión abierta con el gobierno de Estados Unidos. “Le pregunté a una persona que goza de representación diplomática de ese gobierno en colombia, si desmantelar una economía ilícita en un territorio concreto era mejor que extraditar al responsable de tráfico en ese territorio. Me dijo inmediatamente: la extradición, yo creo que es el desmantelamiento. Esa discusión está abierta en la relación con EEUU. Ya se hizo en el Gobierno de Santos a cambio de la desmovilización de 16.000 combatientes”