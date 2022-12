Los del NO pueden realizar campaña, pero de manera limpia y legítima: MinInterior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en su visita a barranquilla manifestó que los del NO pueden hacer sus campañas de manera limpia y basándose en “realidades plasmadas en el acuerdo de La Habana y no en rumores que buscan desmentir lo que se logró en los diálogos de negociación”.

El funcionario indicó que ellos están realizando las cosas legítimas, siempre y cuando no afecten de “manera sucia” la campaña del SÍ.

“Los del NO pueden hacer campaña y pueden pedirle a la gente que voten NO porque están en todo su derecho, pero lo que esperamos que no hagan es que ya existiendo un texto con contenido de los acuerdos se sigan difundiendo rumores e inventando cuentos”, dijo.

Cristo Bustos finalizó diciendo que debemos decidir sobre el futuro de los colombianos y no sobre el pasado de los expresidentes.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-La ministra de Trabajo y más de 500 líderes de organizaciones sociales instalaron la Cumbre Nacional por la Paz, para impulsar el Sí en el Plebiscito.

-El alcalde de Caldono, Cauca, aseguró que no importa donde se firme el acuerdo de paz. Lo importante es que se cumpla para que poblaciones como ese municipio no tengan que volver a sufrir los horrores de la guerra.

-En el parque San Pío uno de los más representativos de Bucaramanga un grupo de jóvenes realiza una actividad simbólica por la paz y la reconciliación, como parte de varias actividades contempladas en apoyo al plebiscito.

-El secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, anunció una intervención en tres instituciones universitarias de Robledo, en el Noroccidente de Medellín, para mejorar la seguridad de los estudiantes y evitar la comercialización de sustancias alucinógenas.

-La Secretaría de Salud Departamental suspendió los servicios de hospitalización, radiología e imágenes diagnósticas de la Clínica Esimed que opera en las antiguas instalaciones de Saludcoop.

-Cientos de seguidores del cantautor mexicano Juan Gabriel esperan al ritmo de sus canciones la llegada de sus cenizas procedentes de El Paso, Texas (EEUU).

-Unas 30 personas por el servicio de inteligencia de Venezuela durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro en el estado insular de Nueva Esparta (norte), donde inauguraba obras sociales.

-Un sismo de magnitud 5,4 en la escala de Richter que se registró hoy en el Pacífico Central de Costa Rica sacudió hasta el Gran Área Metropolitana del país, sin que las autoridades reporten víctimas ni daños materiales hasta el momento.

-El Ejército turco asegura haber "neutralizado" a 104 miembros del grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en una gran operación militares en el sureste del país en la que murieron siete soldados.