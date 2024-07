Mancuso a Uribe: “Lo invito a que avancemos no vengo a tomar venganzas”

En las últimas horas Salvatore Mancuso recobró la libertad, salió de la cárcel La Picota por pena cumplida, y tras la decisión de una juez de justicia y paz.

Este jueves Mancuso dio una rueda de prensa en la que aseguró que desde ya empezaba a cumplir sus funciones de gestor de paz, después de que el presidente Gustavo Petro le hiciera esta designación. Mancuso también hizo un llamado a los grupos que siguen en armas para que se desmovilicen y señaló que iba a reparar a las víctimas del conflicto.

En el mismo sentido le hizo un llamado al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Al presidente Álvaro Uribe Vélez lo invito a que avancemos yo vi un trino de él de esta mañana que decía algo así como que me habían dado un beneficio y a los demás no les dieron un beneficio, tiene que esperar para ver lo que va a suceder, pero, yo he salido por pena cumplida, de los ocho años hice 17 años y 11 meses debí haber salido hace varios años. Al expresidente Uribe lo invito a que construyamos yo no vengo a tomar retaliaciones ni venganzas. En el paso fuimos aliados no puedo ocultarlo y hoy lo invito a que seamos aliados, él es un hombre que tiene un gran reconocimiento político y puede ayudar mucho a las bases de la construcción de la paz”, señaló Mancuso.

También se refirió a la política de seguridad democrática impulsada durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“La política de seguridad democrática se basó en el miedo, en la violencia, básicamente su nombre lo dice y hoy puede ser uno de los grandes artífices que apoye este gran acuerdo nacional”, agregó el exjefe paramilitar.

Por otro lado, aseguró que teniendo en cuenta que el conflicto colombiano es solo uno también debe haber solo un tribunal que investigue lo sucedido.

“En cuanto al cierre de negociaciones con todos los actores, es importante poder definir un sistema de justicia restaurativa que le ponga punto final, que sea una justicia de cierre para todos los actores del conflicto”, aseguró Mancuso.

Por último, aceptó la invitación que le hizo el presidente Gustavo Petro para reunirse en Casa de Nariño una vez recobrara la libertad.

“Me ha invitado a que cuando estuviera en libertad nos reuniéramos y yo quiero agradecerle esa invitación y poder reunirnos para hablar de la paz y de la reconciliación y de la paz total. Acepto esa invitación amable, benévola y espero que el señor presidente me diga la fecha, la hora y el lugar”, dijo Mancuso.