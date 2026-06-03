MAPP-OEA insta a los grupos ilegales a no interferir en la segunda vuelta presidencial

El jefe de La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos en Colombia, Roberto Menéndez, durante la entrega de su informe número 40 sobre la situación de paz en Colombia, habló sobre la segunda vuelta presidencial e invito a las candidaturas presidenciales a asegurar un proceso libre y en paz.

En medio de este informe reiteró que el diálogo sigue siendo una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos de seguridad que vive el país. La misión destacó que, pese a los esfuerzos institucionales y a los distintos procesos de negociación con grupos armados, persisten graves afectaciones contra las comunidades en varias regiones del territorio nacional.

"En este contexto electoral, la secretaria general insta a los grupos armados a abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos y libertades políticas de la población reconoce el esfuerzo de las instituciones colombianas para garantizar un ambiente de seguridad en las elecciones presidenciales en primera vuelta del pasado domingo. La MAPP/OEA invita a las candidaturas presidenciales a asegurar el cumplimiento del compromiso por el cumplimiento del compromiso por un proceso libre y en paz. El derecho a elegir y ser elegido de manera autónoma constituye una condición esencial para la democracia y la paz”, señaló Menéndez.

El jefe de la Misión señaló que, si bien hay avances desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la organización sigue identificando casos de homicidios colectivos, secuestros, extorsiones, confinamientos, desplazamientos y violencia sexual. La preocupación está hoy con el reclutamiento de menores entre los 10 y 17 años por parte de los ilegales.



La MAPPOEA también reconoció la importancia de mantener abiertos los espacios de conversación entre el Gobierno, las comunidades y los diferentes actores involucrados en los procesos de paz, al considerar que estos mecanismos permiten construir soluciones sostenibles y fortalecer la confianza en los territorios.

Disidencias FARC, referencia. Foto: AFP.

Además, insistió en la necesidad de consolidar las iniciativas de paz territorial y avanzar en la implementación de medidas que permitan reducir los factores que alimentan la violencia.

“Al período comprendido entre julio y diciembre de 2025. En el período que se reporta, la misión llevó a cabo 967 misiones en terreno, recorrió más de 260000 kilómetros por vía terrestre y más de 3000 kilómetros por vía fluvial, lo que permitió cubrir 272 centros poblados en 169 municipios de 20 departamentos del país”, señaló el jefe de la Misión en Colombia.

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La MAPP-OEA también advirtió que la violencia continúa impactando especialmente a comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, que siguen enfrentando fenómenos como desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas y restricciones a su movilidad por cuenta de la presencia y disputa de grupos armados ilegales.

Según la misión, uno de los principales retos para el país sigue siendo garantizar la protección de la población civil y de los líderes sociales, así como fortalecer la presencia institucional en las regiones más afectadas por el conflicto. Además, insistió en la necesidad de consolidar las iniciativas de paz territorial y avanzar en la implementación de medidas que permitan reducir los factores que alimentan la violencia.

“La experiencia de Colombia es clara, la paz no depende únicamente de los resultados de los procesos de diálogo, sino también de la implementación de políticas públicas capaces de cerrar brechas de desigualdad y garantizar derechos en los territorios más afectados por el conflicto armado”, agregó.

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Finalmente, la OEA reiteró que la construcción de paz requiere esfuerzos coordinados entre el Estado, las autoridades locales, las comunidades y la cooperación internacional, y aseguró que continuará acompañando los procesos que buscan generar condiciones de seguridad, convivencia y desarrollo en los territorios más golpeados por el conflicto armado colombiano.