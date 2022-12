Militar chileno acusado de violación de DDHH no será observador en Colombia: ONU

Ante la publicación del medio chileno, La Segunda en la que se indicaba que el general chileno Juan Emilio Cheyre, involucrado en la llamada "caravana de la muerte” durante la dictadura de Augusto Pinochet, sería observador de la dejación de armas en Colombia, el delegado de las Naciones Unidas para el proceso de paz en Colombia Jean Arnault, descartó la presencia de este exmilitar como miembro de la misión de verificación.



“Le puedo decir que es falso, que solo existen en esta misión dos generales uno de ellos el general Pérez Aquino, jefe de la misión; no hay posibilidad de que llegue a la misión otro general de otra nacionalidad”, dijo Arnault.



El delegado de la ONU aseguró que en esta organización se tiene total cuidado sobre los antecedentes de las personas que van a integrar las misiones, esto ante lo grave que sería perder la credibilidad en sus acciones.



“Tiene antecedentes penales y es una regla absoluta que cualquier personas civil o militar que tenga antecedentes penales no pueda llegar a ser observador, este señor no tiene posibilidad de llegar a Colombia como observador”, manifestó.



“Lo que les puedo decir es que independientemente de lo que la defensa del general diga, no existe ninguna posibilidad de que eso prospere a través de Naciones Unidas”, agregó.



“Hay dos situaciones; la primera, es que esta misión tendrá al final del mes unos 400 observadores y solo hay dos generales, y ya fueron nombrados; no veo por qué vía este general podría entrar, somos extremadamente cuidadosos con relación al perfil y los antecedentes de los observadores, por razones obvias, nuestra misión perdería toda credibilidad”, señaló Jean Arnault.



Frente al ofrecimiento de Venezuela de aportar voluntarios a la misión de verificación de la ONU en el proceso de paz, Arnault aseguró que la experiencia de esa organización le indica que no es prudente que los países vecinos participen con militares en los procesos de paz.



“Por una larga experiencia se recomienda que los países vecinos no participen con militares activos en procesos de paz (…) El despliegue de soldados, aunque estén bajo la chaqueta azul en el territorio del país anfitrión, por lo general genera sensibilidad”, dijo el delegado de la ONU.



“Si bien están bienvenidos a participar en esta misión como civiles, nos parecería inapropiado y contraproducente que participen con militares activos, sin embargo si el gobierno y las Farc consideran que participen, la ONU no se opondría”, concluyó Arnault.

