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Blu Radio  / Nación  / Paz  / “No han parado”: defensora alerta por violencia en el Catatumbo tras ataque con drones

“No han parado”: defensora alerta por violencia en el Catatumbo tras ataque con drones

Tras un ataque con drones que dejó al menos dos civiles heridos en El Tarra, la defensora del Pueblo, alertó que la violencia entre el ELN y disidencias de las Farc sigue golpeando a la población civil.

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