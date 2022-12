Presidente Santos confía en que colombianos aprobarán el plebiscito

El presidente Juan Manuel Santos concedió una entrevista al canal NBC en la que se mostró “confiado” que los colombianos “tomarán una votación inteligente y votarán SÍ en el Plebiscito por la Paz”.

Santos reiteró que en caso que se presente un resultado negativo en el mecanismo de votación “volveremos a donde estábamos hace seis años y seguiremos la guerra con las Farc y a sufrir las consecuencias de la misma”.

Dijo que la firma en Cartagena y el plebiscito es el principio de la construcción de paz “luego de 52 años de guerra, hay muchas cosas que hacer, que reconstruir”.

Agregó que se debe recordar que con el proceso de paz no habrá impunidad pues existe la justicia transicional “en la que la gente responsable por crímenes de lesa humanidad será investigada, juzgada y condenada”.

El primer mandatario afirmó que en un proceso de paz como este es “imposible tener una paz y una justicia perfecta, pero creo que este es el mejor acuerdo posible”.

Sobre el posconflicto, el presidente Juan Manuel Santos dijo que uno de los mayores retos será la reeducación de los colombianos en la paz, “enseñar que se debe hablar y negociar en lugar de matarse entre unos y otros”.

Finalmente, Santos fue interrogado sobre las próximas elecciones en Estados Unidos y los candidatos presidenciales asegurando que “he aprendido que no se debe interferir en los asuntos internos de otros países, especialmente en tema de elecciones, lo que puedo decir es que conozco a Hillary Clinton porque ha sido una buena amiga de Colombia y su esposo fue el creador del Plan Colombia, a Donald Trump no lo conozco, a duras penas he hablado con él”.

Este es el video de la entrevista: