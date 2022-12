Si no hay amnistía, Farc no ingresará a zonas de concentración: ‘Marcos Calarcá’

Alias ‘Marcos Calarcá’, delegado de las Farc en los diálogos de paz, dijo que si no hay amnistía, Farc no ingresará a zonas de concentración.

“Podemos decir que no habrá acuerdo final hasta que no haya una ley de amnistía. Es muy sencillo, nosotros no vamos a normalizar la vida en la cárcel. Nadie termina su lucha política armada para terminar su lucha política en la cárcel”, dijo en entrevista con Pazífico Noticias.

Esta es la nota de Pazífico Noticias: