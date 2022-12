Viví los dolores de la guerra y por eso abogo por la paz de Colombia: Jorge Cao

El actor cubano Jorge Cao, en diálogo con Mabel Lara en Blanco y Negro, desnudó su alma y contó detalles de su vida que hasta ahora eran desconocidos.



Cao estudió dramaturgia en La Habana, Cuba, en 1964 y realizó estudios posteriores de arte en el Instituto Superior de Arte Lunacharsky de Moscú.



Este artista cubano, uno de los más reconocidos en el país y en Suramérica, se declaró amante de la música y del arte. Los boleros son su mayor debilidad.



El teatro y sus inicios



Jorge Cao es un enamorado de las tablas y de todo lo que rodea al teatro, las luces, el escenario, los personajes y el público.



“Empecé en el teatro a los ocho años, siempre fui el rebelde de la casa. Me fui para La Habana a estudiar actuación y fue la hecatombe en toda mi familia porque querían que fuera médico”, señaló.



Desde entonces, Cao se fue ganando un puesto importante dentro del teatro cubano, colombiano y latinoamericano en general.



Cabe señalar que entre sus obras más reconocidas se encuentran: ‘Melodía Marsoviana’, ‘El burgués gentilhombre’, ‘Fulgor y muerte de Joaquín Murrieta’, obra de Pablo Neruda y ‘El día que me quieras’.



Su amor por Colombia



Cao llegó al país en el año 1994, año en que llegó a protagonizar la novela ‘Pecado Santo’, y desde entonces quedó enamorado de Colombia y de su gente.



Este cubano de nacimiento, pero colombiano por adopción, vivió en carne propia todo el auge de la Revolución Cubana y las consecuencias que derivó de ello.



“Recuerdo que era un niño de una provincia, de una pureza extraordinaria y de una familia muy particular (…) Nunca voy a olvidar la campaña de alfabetización en Cuba fue la primera en este continente y ahora todos hablamos de eso”, dijo.



“Yo viví la guerra en todo su esplendor y por eso abogo por la paz de Colombia. No quiero que haya más muertos en este maravilloso país”, puntualizó Cao.



Cuba y la “difícil situación”



Cao sostuvo que en Cuba se “agonizó a tal grado las condiciones de vida que se hace dificilísimo vivir allí”.



“Las mujeres en Cuba son unas verdaderas heroínas porque con esas condiciones les ponen a sus hijos un plato de comida diaria”, añadió.



Finalmente dijo que, si bien es cierto que los niños en Cuba no están pidiendo limosna en las calles, las condiciones de vida son muy duras. “A veces no hay ni siquiera medicinas para ellos”.



*Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.



