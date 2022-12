Voces de Paz y Reconciliación no es el partido de las Farc: vocero

El profesor Jairo Estrada Álvarez, vocero de Voces de Paz, movimiento que acompañará la implementación de los acuerdos con las Farc en el Congreso, aseguró que no son un partido político de esa guerrilla y aclaró que este grupo lo integran ciudadanos en ejercicio.



“La relación de esta agrupación es una relación que se deriva del contenido de los acuerdos, es una agrupación que no es de integrantes de las Farc, entre otras cosas, porque es una organización de ciudadanos en ejercicio, hemos surtido un trámite ante el Consejo Nacional Electoral, ciudadanos que viven en la cotidianidad del país”, dijo Álvarez.



El vocero indicó que es un proceso que se convino en La Habana y cuyo fin es lograr la transición de las Farc de grupo guerrillero a partido político.



“La idea de la creación se inscribe dentro de lo acordado de La Habana para efectos de que se surta el proceso que llevará a que las Farc se convierta en un partido político legal, que tendría principalmente la función de designar unos voceros, que no son voceros de las Facr EP, sino que son voceros de la agrupación política Voces de paz y reconciliación en el Congreso”, dijo Álvarez.



Álvarez aseguró que su labor será como al de cualquier congresista y gozarán de plena participación en los debates que se adelanten sobre el acto legislativo para la paz.



“La tarea consiste en participar en todos los debate del congreso en relación del acto legislativo para efectos del desarrollo normativo a lo pactado en La Habana. La tarea que tiene la vocería es una tarea de participar en el Congreso, pero los voceros pueden ser invitados”, añadió.



Para terminar, Álvarez aseguró que tendrán relaciones con las Farc para conocer sus posiciones, además, aclaró que también habrá reuniones con diferentes vertientes políticas para enriquecer el debate planteado.