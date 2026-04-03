En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Papá Pitufo
Semana Santa
Misión Artemis II
Colombia Sub-17 en vivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Peajes no muestran índices altos de accidentes: Invías tras siniestro en Ubaté - Zipaquirá

Peajes no muestran índices altos de accidentes: Invías tras siniestro en Ubaté - Zipaquirá

Desde el sector transporte hicieron un llamado claro a todos los conductores para que cumplan con la revisión técnico-mecánica, para de esta forma evitar posibles riesgos en las carreteras del país.

Vías alternas por cierre en el corredor Ubaté – Zipaquirá (2).jpg
Accidente a la altura del peaje de Casablanca.
Foto: Gobernación de Cundinamarca.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 3 de abr, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad