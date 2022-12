Peñalosa confirma que aspirará nuevamente a la Alcaldía de Bogotá

El exalcalde Enrique Peñalosa confirmó en una entrevista con El Tiempo que aspirará nuevamente a la Alcaldía de Bogotá. (Lea también: Enrique Peñalosa dice que no está inhabilitado para aspirar a Alcaldía de Bogotá )

“Sí. He tomado la decisión. Bogotá está en crisis y necesita de todos los que queramos aportar para que salga hoy adelante. Toda mi vida he estudiado, recorrido y querido esta ciudad, y además he trabajado en el mejoramiento de ciudades en el mundo entero. Quiero trabajar para que en Bogotá se pueda vivir sin miedo, movilizarse cómoda y rápidamente, para que atraiga turistas e inversionistas y genere buenos empleos”, manifestó Peñalosa.

Peñalosa, quien se lanza por quinta vez a la Alcaldía de la capital, manifestó que su candidatura se llevará a cabo por firmas. (Lea también: De Roux y Sanguino se inscribieron como precandidatos a la Alcaldía de Bogotá )

“Sí. Respeto los partidos, pero este es un proyecto que va más allá. Aquí hay gente de Cambio Radical, del Verde, liberales, de ‘la U’, y sobre todo gente sin partido que quiere el cambio”, declaró al diario El Tiempo.

Así mismo manifestó que en su decisión influyeron las encuestas recientemente realizadas y el respaldo que ha recibido de varios sectores políticos, además aseguró que la necesidad de recolectar las firmas fue lo que lo llevó a anunciar en este momento su candidatura y no en dos meses como hubiera querido. (Lea también: Peñalosa propone encuesta para definir candidato de centro a Alcaldía de Bogotá )

Esta información fue confirmada por Equipo por Bogotá, que a través de un comunicado señaló que Peñalosa será postulado como candidato por el grupo significativo de ciudadanos: Equipo por Bogotá, el cual se conformará mediante la recolección de firmas.

"Enrique Peñalosa Londoño será postulado como candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá por el Grupo Significativo de Ciudadanos: Equipo por Bogotá, el cual se conformará mediante la recolección de firmas en nuestra ciudad", dice la comunicación.