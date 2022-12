Peñalosa propone que Colombia otorgue ciudadanía a venezolanos migrantes

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en entrevista con BLU Radio, se refirió a su propuesta de nacionalizar los venezolanos que lleguen a Colombia por los lazos que unen a los dos países.



“Somos un pueblo hermano, prácticamente como si fuéramos un mismo país. Venezuela dio nacionalidad a los colombianos durante años”, dijo.



En ese sentido, agregó que la inmigración siempre ha aportado riqueza a los países y que son más los beneficios que los problemas que esta trae.



“Los migrantes no hay que verlos como un costo. Al contrario, son una riqueza”, puntualizó.



El alcalde manifestó que no cree que nacionalizar a los venezolanos traiga una oleada de ciudadanos desde ese país.



“Tiene un costo, pero también hay personas que traen sus ahorros y vienen a trabajar. Este gesto fortalecería una relación y sería el mayor activo para Colombia en mucho tiempo”, señaló el alcalde.



La pelota de consulta antitaurina está en manos de MinHacienda



El alcalde, de otro lado, dijo que en este momento la pelota de la consulta antitaurina está en manos del Ministerio de Hacienda.



“La Corte Constitucional ordenó que se hiciera la consulta, que se fijara una fecha. Nosotros fijamos el 13 de agosto y le dijimos a la Registraduría que la hiciéramos, pero el Ministerio de Hacienda dijo que no tenía por qué pagar la consulta. La Registraduría dijo que debía pagarla MinHacienda”, dijo.



Finalmente, Peñalosa manifestó que le gustaría que la consulta se realice en marzo.



