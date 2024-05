Caso María Mercedes Gnecco: Juez otorga libertad a José Gnecco

Este viernes 3 de mayo se dio continuidad a la audiencia de medida de aseguramiento a José Manuel Gnecco por el delito de soborno en calidad de determinador. Según la Fiscalía, Gnecco habría intentado, durante el tiempo que estuvo en prisión, persuadir a otro recluso para que este afirmara ser el responsable de la muerte de su esposa María Mercedes Gnecco por el cual está investigado y se encuentra en etapa de juicio.

Tras varias audiencias, el juez dejó en libertad a José Manuel Gnecco. Según el despacho, las pruebas que presentó la Fiscalía no fueron suficientes para que se ordenara una medida de aseguramiento.

El ente investigador tiene un informe de un interrogatorio en donde el sujeto, identificado como Yeral David Pereira Castro, habría afirmado que Gnecco le habría ofrecido hasta 5 millones de pesos. Pereira Castro llegó a la cárcel por el delito de porte de armas.

“Me ha buscado como tres veces. La última vez me ofreció cinco millones de pesos para que diera falsas declaraciones, si me entienden. Pero yo a ese man nunca le doy mirada ni palabra, porque siempre él me manda a llamar. Yo le digo, estoy durmiendo, yo no voy a bajar. En las tres veces que me ha ofrecido la misma cantidad, dice, no, las primeras veces quería hablar conmigo. La tercera vez, como en las dos primeras veces, yo no accedía. La tercera vez fue que me mandó un preso”, relató la fiscal del caso sobre el interrogatorio realizado.

Asimismo, Pereira señaló que en reiteradas ocasiones Gnecco ha intentado señalarlo como un presunto miembro de una organización criminal con la intención de vincularlo a la muerte de su esposa.

“El señor Gnecco a mí siempre me ha buscado el lado. Siempre, desde los tres meses que llevo aquí, que me capturaron, me empezó a buscar el lado, a sobornarme con dinero, me andaba llamando con los guardias para que hablara con él, que cita, que sí me atiende. Entonces, desde que él me empezó a comunicar esto, a mí me pareció muy raro, porque siempre me mandaba a buscar, como Geral, el que hace parte de la banda de la mano de Dios. Y yo siempre le decía, ¿cuál banda? ¿Cuál mano de Dios?”, relató la fiscal del caso sobre el interrogatorio realizado.

Cabe mencionar que el juicio por el asesinato de María Mercedes Gnecco pese a la decisión del juez de San Andrés, esto teniendo en cuenta que José Manuel Gnecco había adquirido el beneficio de defenderse en libertad por vencimiento de términos por cumplirse más de 150 días sin que llegara a darse un fallo. No obstante, ese privilegio le duró poco menos de 20 minutos tras ser recapturado por miembros de la Fiscalía y la Policía Nacional.