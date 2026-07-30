"Perder no es fácil", dice Sara Castellanos sobre decisión del Pacto Histórico de no ir a posesión

Tras la reciente aprobación en el Senado de la República para la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella en la ciudad de Cali, el ambiente político en Colombia ha registrado una marcada tensión. Con 58 votos a favor, el Congreso ratificó el escenario para el acto simbólico de transición. Sin embargo, la ausencia confirmada del Pacto Histórico ha generado un intenso debate sobre la legitimidad y los gestos democráticos en el país.

Para la senadora Sara Castellanos, representante del partido Salvación Nacional, la negativa de la bancada oficialista a asistir a este evento no resulta sorprendente. En diálogo con Mañanas Blu, la congresista enfatizó que este comportamiento refleja la dificultad del sector político saliente para procesar los resultados electorales.

Una oposición en duelo

"No había de esperar mucho menos si tienen al líder máximo del pacto, el presidente actual, aún sin reconocer la presidencia legítima del doctor Abelardo De La Espriella", señaló Castellanos. Al analizar la postura de los parlamentarios de oposición, la legisladora fue contundente: "Perder no es fácil. Realmente ellos no esperaban perder, fue una sorpresa".

Según la senadora, la democracia exige que, independientemente de las diferencias ideológicas, se mantenga el respeto por las instituciones. "Así como hace cuatro años se aceptaron los resultados y se fue a la oposición, que muestren también que son garantes de la Constitución asistiendo al acto", agregó.



Pulso político y gobernabilidad

Más allá de las ausencias, Castellanos analizó el panorama en el Congreso, donde cerca de 30 legisladores mantienen una postura contraria al nuevo gobierno. La senadora reconoció que esta división es un reflejo de la realidad nacional, pero confía en que los resultados de la gestión de De la Espriella logren tender puentes. "Abelardo ha dicho que él quiere gobernar para todos, incluso para quienes no votaron por él. El Congreso representa al pueblo y nuestra meta es cambiar esa opinión mediante resultados que el gobierno anterior no pudo entregar", puntualizó.

Transición y simbolismo

Sobre la ausencia de un acto protocolario de entrega de mando por parte de Gustavo Petro, la senadora lamentó que no se repita el simbolismo democrático observado en administraciones pasadas. "Es muy triste para la democracia que ese símbolo no esté. Muestra la intención de Gustavo Petro; él estaba segurísimo de que iban a continuar en el poder", advirtió.

Finalmente, Castellanos destacó que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, mantiene como prioridad la dignificación de las Fuerzas Públicas, confirmando que su primer acto oficial tras la posesión estará enfocado en un reconocimiento simbólico a la institución militar.