Periodista acusa al DT de México de agredirlo tras triunfo en Copa Oro

El seleccionador mexicano, Miguel 'Piojo' Herrera, fue acusado este lunes por un periodista deportivo de haberlo golpeado en el aeropuerto de Filadelfia tras el triunfo azteca en la final de la Copa Oro de la Concacaf, mientras el técnico dijo que sólo fue un empujón.



En un video registrado por la Cadena Univisión , puede observarse parte de este incidente.







Van shavos Posted by MEMES De Ciencias Sociales on Lunes, 27 de julio de 2015 https://www.facebook.com/video.php?v=1009588745742156