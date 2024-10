Periodista de RTVC destapa nueva denuncia de acoso contra Diego Cancino

La periodista de Señal Colombia y RTVC Ana María Vélez, se sumó a las denuncias por acoso contra Diego Cancino , quien fue designado como presidente de la Sociedad de Activos Especiales.

La presentadora de RTVC reveló detalles de cómo Cancino la abordó a través de chat a altas horas de la noche.

En un video, respaldado por capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp, se evidencia un patrón de comportamiento inapropiado del político hacia ella.

"Es un hecho que el personaje en cuestión tiene una manera de operar equivocada y errada con las mujeres", comentó Vélez en su video.

Esta declaración llega luego de la polémica por la denuncia de la comunicadora Viviana Vargas, quien también señaló a Cancino por situaciones de acoso.

Ana María Vélez relató cómo todo comenzó el 12 de julio de este año, cuando lo invitó a su programa 'Noches de Opinión'.

"Me sorprendí al ver su número, pero no contesté. Luego me escribió preguntando si podía llamarme", explicó Vélez.

La conversación, que se desarrolló en horas de la noche, reflejó la insistencia de Cancino en reunirse con ella, a pesar de las negativas de Vélez, quien le dijo que tenía compromisos familiares, él continuó intentando convencerla.

El chat muestra que ya eran las 11:20 de la noche cuando él preguntó si podía llamarla, esto ante la negativa de una invitación a cenar.