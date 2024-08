Hollman Morris, nuevamente en el 'ojo de huracán' por denuncias de acoso laboral en RTVC

Un nuevo capítulo en el que Hollman Morris es denunciado por acoso laboral se abrió en el sistema de medios públicos RTVC.

Martha Lozada, coordinadora de gestión del sistema, envió una dura carta al gerente Hollman Morris, denunciando acoso laboral. En su carta, Lozada mencionó que varios empleados han expresado problemas laborales que afectan su salud.

Las quejas incluyen largas horas de trabajo para los contratistas y presuntos sesgos políticos contra quienes trabajaron durante la administración del entonces presidente Iván Duque.

Estas denuncias se sumaron a otras presentadas anteriormente por trabajadoras de la entidad, señalando explotación laboral. Lina Marcela Moreno y Silvana Orlandelli, directoras de Canal Institucional y Señal Colombia respectivamente, también denunciaron intimidaciones en RTVC .

Orlandelli renunció de manera irrevocable, alegando persecución e hostigamiento permanente en su contra.

"Con seguridad esta decisión no tomará por sorpresa a la entidad ni a la administración de turno, debo señalar que mi renuncia no obedece a una decisión en estricto sentido voluntaria, libre y espontánea, sino una consecuencia natural del hostigamiento, desconfianza y acoso del que he sido víctima durante este último año -y que se ha acrecentado de forma desbordada en los últimos meses", señala.

La directora denunció, además, haber sido excluida de decisiones clave, ignorada en procesos importantes y relegada a un papel de espectadora, a pesar de ser la directora del canal.

En ese sentido reiteró sus denuncias por acoso e inquisición, indicando que la entidad realizó múltiples requerimientos de carácter inquisitivo, exigiendo respuestas rápidas y detalladas sin proporcionar apoyo legal adecuado para esos casos.

Hollman Morris, desde que asumió la gerencia, cambió la programación de Señal Colombia, enfocándola en noticias y análisis político favorables al Gobierno. El noticiero del mediodía se extendió a dos horas diarias y la parrilla habitual se interrumpe para transmitir eventos gubernamentales.

La carta de Lozada reflejó preocupaciones sobre el ambiente laboral bajo la gestión de Morris, destacando las transformaciones en la programación y las tensiones internas en RTVC que se convirtió en un órgano político del gobierno Petro.

En enero de 2024, a través de cartas dirigidas a la entonces gerente de RTVC, Nórida Rodríguez, las directoras de Canal Institucional y Señal Colombia, ambos canales que operan desde el Sistema de Medios Públicos, denunciaron malos tratos y persecución por cuenta de Morris.

En las últimas horas, Nórida, quien ya no está en el cargo se refirió al nuevo capítulo que involucra a Morris, aseguró que "resulta difícil luchar contra un modus operandi que siempre le ha dado réditos a ese sujeto y del cual yo misma fui víctima".

Trino Nórida Rodríguez contra Hollman Morris Foto: X