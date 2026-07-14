Personas con patineta eléctrica que incumplan esto no podrán usarla: experto aclara normativa

La forma de movilizarse por las ciudades colombianas ha cambiado en los últimos años. Cada vez es más común ver patinetas, scooters y bicicletas eléctricas circulando por ciclorrutas y vías urbanas como una alternativa rápida y sostenible para evitar los trancones. Sin embargo, ese crecimiento también ha puesto sobre la mesa la necesidad de establecer reglas claras para quienes utilizan estos vehículos.

Con ese panorama, el Ministerio de Transporte se prepara para expedir una resolución que reglamentará la Ley 2486 de 2025, fijando nuevas condiciones para la circulación de los llamados Vehículos de Movilidad Personal (VMP). La norma establecerá obligaciones para los usuarios y definirá qué requisitos deberán cumplir para transitar de manera legal y segura.

Normativa para patinetas eléctricas: estas serán las nuevas obligaciones

La reglamentación aplicará para patinetas eléctricas, scooters y bicicletas con pedaleo asistido o motor eléctrico de hasta 1.000 vatios.



De acuerdo con Luis Martínez Navarro, fundador y CEO de Segway Colombia, uno de los cambios más importantes es que estos vehículos no harán parte del régimen automotor, por lo que no necesitarán matrícula, SOAT ni licencia de conducción.

Sin embargo, eso no significa que puedan circular sin restricciones. Según explicó el directivo, los usuarios deberán cumplir nuevas obligaciones como:



Usar casco certificado.

Portar una lámina física de identificación instalada en el vehículo.

Respetar límites de velocidad de hasta 25 km/h para vehículos Tipo A y 40 km/h para Tipo B.

Circular por la cicloinfraestructura cuando corresponda.

No transportar acompañantes.

Servicio de alquiler de patinetas en el Gran Malecón Alcaldía de Barranquilla

Seguridad vial para patinetas eléctricas será uno de los principales cambios

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Martínez Navarro aseguró que la reglamentación busca ofrecer mayor claridad tanto para los usuarios como para las autoridades.

"Esta nueva resolución es un paso importante para consolidar la micromovilidad en Colombia bajo reglas claras, pues contar con un marco técnico permite fortalecer la seguridad vial, brindar mayor claridad y facilitar la adopción de soluciones de movilidad eléctrica bajo criterios uniformes", afirmó el directivo.

El especialista explicó que varios fabricantes ya incorporan tecnologías orientadas a cumplir estos estándares, como sistemas de iluminación de alta visibilidad, direccionales integradas, limitadores electrónicos de velocidad y pantallas que muestran información en tiempo real sobre el funcionamiento del vehículo.

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Ley 2486 de 2025 busca fortalecer la movilidad eléctrica en Colombia

La nueva regulación llega en un momento de crecimiento para este tipo de transporte. Según cifras citadas de la ANDI y Fenalco, la venta de vehículos livianos eléctricos aumentó 204 % durante el último año, impulsando la necesidad de actualizar las reglas para su uso.

El proyecto también contempla protocolos para la atención de emergencias relacionadas con estos vehículos y promueve el uso de tecnologías que reduzcan riesgos asociados a las baterías y al control de estabilidad.

Aunque el sector considera que la resolución representa un avance importante para ordenar la micromovilidad en Colombia, también advierte que la regulación deberá actualizarse periódicamente para responder al rápido desarrollo tecnológico que experimentan estos vehículos.