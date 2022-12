Pese a estar fuera del país, Víctor Maldonado responderá a deudores: abogado

El abogado Iván Cancino, quien representa jurídicamente al empresario Víctor Maldonado, investigado por el desfalco a la comisionista Interbolsa, explicó en entrevista con Blu Radio los motivos que lo llevaron a salir del país antes que debiera presentarse a la audiencia de imputación de cargos.



“Víctor Maldonado, en su parecer y que yo comparto desde el punto de vista jurídico, considera que no tiene y no ha tenido las garantías del caso y las haremos valer tanto en la jurisdicción colombiana como en las instancias internacionales”, manifestó el jurista.



Sin embargo, Cancino confirmó que asistirá a la citación en donde la Fiscalía le pediría al juez prisión para su defendido, como representante judicial en la investigación.



“En manos del agente interventor Alejandro Rebollo están la totalidad de los bienes de Víctor Maldonado y de su familia y con la totalidad de esos bienes, le alcanza para pagar la totalidad del dinero”, dijo Cancino.



Maldonado, que fue uno de los mayores beneficiarios por los préstamos que se le otorgaron a través del fondo Premium, estaba citado para audiencia de imputación de cargos, en donde la Fiscalía pediría medida de aseguramiento.



Por su parte, Francisco Bernate, abogado de Juan Carlos Ortiz, también investigado por el desfalco a Interbolsa, dijo que la audiencia de imputación de cargos puede llevar bastante tiempo, especialmente por la cantidad de personas a las que se les pedirá medida de aseguramiento, por lo que descartó que este miércoles su defendido se enviado a la cárcel.



Agregó que no le ha recomendado a Ortiz aceptar cargos, pero sí buscar una reparación a las víctimas.



Finalmente, dijo que su defendido no tiene pensado salir del país: “Jamás se ha contemplado esa posibilidad, sea cual sea la decisión de la justicia”.