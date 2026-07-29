Petro aclara su situación con Verónica Alcocer tras polémica con Juliana Guerrero: “Es cuestión mía”

El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones de Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, quien, durante una entrevista con Blu Radio, habló sobre una presunta red de corrupción al interior del Gobierno nacional y mencionó a Juliana Guerrero, señalada por ella como la supuesta pareja del mandatario.

Ante ello, Petro, a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, negó los señalamientos sobre una presunta relación con Guerrero, anunció acciones penales por injuria y calumnia y defendió su vida personal, al señalar que no puede ser objeto de especulaciones.

En medio de su respuesta, el mandatario también se refirió a Verónica Alcocer y aclaró cuál es su situación personal. El presidente aseguró que actualmente enfrenta un proceso de divorcio y sostuvo que cualquier decisión relacionada con una futura relación sentimental pertenece exclusivamente a su ámbito privado.

"Mi situación civil actual es separación de bienes y divorcio. A quien dirija de nuevo mi corazón es cuestión muy mía y no es motivo de decir desorden", escribió el presidente en su publicación.



He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira.



No conocía a Angie hasta que tomó su puesto en el DAPRE, y fue un desastre, por razones extrañas colaboró con sectores venidos del paramilitarismo, contra… https://t.co/a85aIXDWZG — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 28, 2026

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre su relación con Verónica Alcocer?

Las declaraciones de Petro surgieron luego de que Angie Rodríguez hiciera comentarios sobre su vida personal. En respuesta, el presidente reiteró que su relación con quien aún es su esposa, Verónica Alcocer, ya terminó y afirmó que ese proceso no da lugar a interpretaciones sobre su comportamiento.

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Además, insistió en que las decisiones relacionadas con su vida afectiva hacen parte de su esfera privada. "Mi vida privada es mía y no la considero desordenada y nadie puede opinar de ella sin conocerla", afirmó.

Esta no es la primera vez que Petro habla públicamente sobre su situación con Alcocer. En ocasiones anteriores ya había señalado que no conviven desde hace varios años, mientras avanzan los trámites relacionados con la separación de bienes.

Angie Rodríguez, Gustavo Petro y Juliana Guerrero Foto: Dapre, Presidencia y Blu Radio

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¿Qué dijo Gustavo Petro sobre Juliana Guerrero?

El mandatario también rechazó las versiones que lo vinculan sentimentalmente con Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior, y aseguró que esas afirmaciones son falsas.

"Juliana responde a la justicia y la justicia debe decidir sobre sus títulos, su único cargo fue secretaria del que era jefe de despacho Benedetti que opera en la Casa de Nariño. Su sindicación de alguna relación amorosa conmigo es falsa", escribió.

De igual manera, explicó que Guerrero no llegó al viceministerio porque "no tenía 25 años" y sostuvo que la exfuncionaria debe responder ante las autoridades por los asuntos que le correspondan.

Petro denunciará a Angie Rodríguez: esto fue lo que dijo

En el mismo pronunciamiento, el jefe de Estado confirmó que emprenderá acciones legales contra la directora del Fondo Adaptación al considerar que afectó su buen nombre con sus declaraciones.

"He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira", manifestó. Más adelante agregó: "El ataque desarrollado por Angie es calumnioso y su respuesta será la acción penal".

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Petro también le pidió a la funcionaria aclarar públicamente si alguna vez recibió de su parte una propuesta indebida. "Angie puede decir si alguna vez recibió alguna propuesta no respetuosa de mi parte en términos monetarios o en términos sexuales. Si su respuesta es negativa no tiene por qué generar opiniones que atacan mi imagen en público", concluyó.