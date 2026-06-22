Petro afirma que Colombia, Perú y Venezuela están ante una “posibilidad de estallido”

En medio de la tensión política que dejó la elección presidencial del domingo, el presidente Gustavo Petro aseguró que Colombia, Perú y Venezuela atraviesan una polarización que podría derivar en escenarios de violencia.

Desde Panamá, donde participa en los actos por los 200 años del Congreso Anfictiónico, el mandatario sostuvo que los tres países enfrentan una “polarización máxima” y que la principal responsabilidad de los sectores políticos es evitar que esta se intensifique.

“Perú, Colombia, Venezuela están en una polarización máxima, una posibilidad de estallido en la desestabilización del corazón del mundo”, afirmó Petro, quien además aseguró que Colombia está dividida “mitad y mitad”, por lo que cualquier victoria electoral es, según él, limitada y obliga a buscar acuerdos.

Las declaraciones se producen apenas un día después de la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente. Aunque los resultados del preconteo le dieron la victoria, Petro ha insistido en poner en duda el proceso electoral, denunciando supuestas irregularidades en los formularios y en los sistemas de publicación de datos de la Registraduría. Mientras tanto, las autoridades electorales han defendido la transparencia de los comicios y recuerdan que los resultados oficiales se consolidan durante el escrutinio.



En su intervención, el mandatario también planteó la necesidad de un nuevo entendimiento entre América Latina y Estados Unidos alrededor de temas como la migración, cuestionando el manejo que ha dado el Gobierno Trump a este tema y a la crisis climática. “Alguien prende la candela y terminamos en un holocausto con centenares de miles de muertos”, concluyó.

