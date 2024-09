Petro: "En vez de aumentarla la edad de pensión, deberíamos discutir cómo se reduce"

El presidente Gustavo Petro llegó a la Plaza de Bolívar, en Bogotá, por las movilizaciones en defensa de su Gobierno convocadas para este 19 de septiembre. Desde allí negó presiones indebidas a los magistrados de la Corte Constitucional que revisa la reforma; lanzó pullas a Iván Name e hizo un llamado a una movilización permanente, según él, para “proteger su vida”.

Durante su discurso, el presidente Gustavo Petro insistió en abrir el debate sobre reducir la edad de pensión: "En vez de aumentar la edad de pensión lo que deberíamos estar discutiendo en todo el mundo es como se reduce la edad para pensionarse".

El mandatario se refirió a los señalamientos respecto a las movilizaciones como una herramienta del Gobierno para presionar a la Corte Constitucional que revisa la reforma por su trámite en el Congreso, que, desde varios sectores, estuvo viciado: "No caímos en la trampa, la cámara aprobó el texto de del senado, no había conciliación y la ley quedó aprobada, la hicimos, mamola, y ahora ese es el argumento para que tumben la ley de los viejos, yo sé que esa perfidia de Iván Name no está en los magistrados de la corte constitucional", dijo.

Por último, el presidente habló del supuesto intento de matarlo o tumbarlo, y pidió al pueblo colombiano protegerlo y movilizarse. “Aquí comienza, y no solo por el tema de pensiones, sino porque quieren matar y tumbar al presidente, comienza el primer día de una movilización general de la población colombiana”, aseveró.

Publicidad

“Este es el primer día de la movilización del pueblo colombiano (…) esos que quieren matar al presidente son asesinos por definición y quieren el poder, y los asesinos en el poder asesinan el pueblo. No será solo llenar plazas o caminar calles, es el ejercicio del poder popular, si ellos lo logran, la oligarquía y los privilegiados pasaran generaciones en medio de la esclavitud y la matanza”, concluyó.