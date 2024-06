Petro propone estado de excepción en el litoral pacífico para agilizar obras en zonas de conflicto

El presidente Gustavo Petro acompañó el lanzamiento de la misión Cauca, liderada por el Ministerio de Defensa. Desde ese departamento el mandatario se refirió a la crítica situación de violencia que viven sus habitantes y lanzó una propuesta para que las Fuerzas Militares sean quienes hagan las obras en zonas de conflicto, esto para evitar que grupos armados extorsionen o eviten el desarrollo de los proyectos, o que terminen llevándolos a cabo para “ganarse” a la población. Así lo explicó el presidente.

"El Ejército tiene que asumir una responsabilidad y es desarrollar el departamento social. El departamento de obras públicas de Colombia transitoriamente, mientras dure el conflicto tiene que asumirlo las Fuerzas Militares con toda la asesoría del Gobierno”, explicó.

Para hablar de esto, el mandatario puso sobre la mesa la posibilidad de declarar estado de excepción en el litoral pacífico para “acabar con la economía ilícita y la violencia”.

“Tenemos que trabajar en una situación real, ameritaría un estado de excepción, discútanlo, a mí ya me tumbaron uno cuando los niños de La Guajira no tenían agua, o dentro de la arquitectura y normativa actual podemos movernos. Yo tengo una propuesta las obras públicas en zonas de conflicto tiene que hacerlas el Estado mismo, no se pueden contratar sino eso se condena a no hacer nada”, dijo el mandatario.

Al término de este encuentro que sostuvo en Cauca con líderes, el presidente recibió duros llamados de algunos asistentes que no se sintieron escuchados; sin embargo, el presidente se retiró del recinto.