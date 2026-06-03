Petro rectifica señalamientos contra hermanos Luis Alberto y Roberto Moreno Mejía por orden judicial

El presidente Gustavo Petro publicó una rectificación en su cuenta de X en cumplimiento de una orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, relacionada con declaraciones que realizó durante un Consejo de Ministros el 21 de octubre de 2025 sobre los empresarios Roberto Moreno Mejía y Luis Alberto Moreno Mejía.

La aclaración fue emitida como parte de una sentencia de tutela proferida el 12 de febrero de 2026 dentro del expediente 2025-00469. En el documento, el jefe de Estado reconoció expresamente que los hermanos Moreno Mejía no han sido objeto de decisiones penales, imputaciones, acusaciones ni condenas por los hechos a los que hizo referencia durante aquella intervención pública.

Petro reconoce que los empresarios conservan la presunción de inocencia

En el mensaje publicado en redes sociales, el mandatario señaló que los empresarios “gozan plenamente de la presunción de inocencia” consagrada en la Constitución Política de Colombia y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos.

“Los señores Roberto Moreno Mejía y Luis Alberto Moreno Mejía no han sido sujetos de decisión penal alguna, ni de imputación, ni de acusación, ni de condena”, manifestó Petro al referirse a los temas relacionados con el caso del Banco del Pacífico, el denominado volteo de tierras en la Sabana de Bogotá y el predio Hacienda San Simón.



Asimismo, el presidente subrayó que dicha garantía constitucional permanece vigente mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada emitida por una autoridad judicial competente. La rectificación se produce después de que, durante el Consejo de Ministros de octubre de 2025, el mandatario vinculara públicamente a los empresarios con presuntas irregularidades relacionadas con esos asuntos. Según la tutela que dio origen al fallo judicial, dichas afirmaciones afectaban derechos fundamentales de los involucrados.

La rectificación fue ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca

En su declaración, Petro explicó que cumple la decisión judicial por respeto a la administración de justicia y al orden constitucional. Además, reiteró que como presidente de la República tiene el deber de acatar las decisiones de los tribunales. La publicación también incluyó una extensa referencia a investigaciones y debates políticos que el hoy mandatario promovió cuando era congresista. Petro recordó que en 2001 impulsó un debate de control político sobre el caso del Banco del Pacífico y que posteriormente publicó el libro El caso del Banco del Pacífico, editado en 2005, en el que recopiló documentos y conclusiones derivadas de esa investigación parlamentaria.

De igual forma, mencionó que los temas relacionados con el uso del suelo en la Sabana de Bogotá y los impactos ambientales fueron objeto de debates públicos, estudios técnicos e investigaciones periodísticas durante los años posteriores.

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Aunque reconoció que los hermanos Moreno Mejía no han sido condenados ni procesados penalmente por los hechos mencionados, el presidente dejó claro que mantiene las conclusiones derivadas de sus investigaciones políticas y parlamentarias.

“Me mantengo en todo lo probado en el debate parlamentario y mi libro que será editado de nuevo”, afirmó el mandatario al cierre de su mensaje.