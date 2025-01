Petro relaciona a Haití con la coca del Catatumbo y muestra mapa

El presidente Gustavo Petro relacionó la crisis en Haití con las dinámicas del narcotráfico que afectan al Catatumbo, región conocida por su alta producción de hoja de coca. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario compartió un mapa que detalla rutas del narcotráfico y lanzó duras críticas contra lo que calificó como una red multinacional dirigida desde Florida, Estados Unidos.

“Nunca olviden este mapa. El campo de hoja de coca más cerca del círculo amarillo es el Catatumbo. Cuba ha sido una muralla para los traficantes, por eso debilitan Haití. La meta: la Florida en los EEUU. Una red multinacional controla la muerte en nuestros territorios y es dirigida desde la Florida. Las armas con que matan vienen desde allí. Un negocio redondo”, escribió Petro en su publicación, la cual rápidamente generó una ola de reacciones tanto en Colombia como en el ámbito internacional.

El presidente enfatizó que la crisis política y social en Haití ha sido aprovechada por redes criminales para establecer rutas que conectan a América del Sur con los Estados Unidos, pasando por el Caribe. Según Petro, la cercanía geográfica de Haití con Florida lo convierte en un punto estratégico para los traficantes, quienes han explotado la vulnerabilidad del país insular.

Petro estuvo esta semana en Haití, desde, entre otras cosas, le dijo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y al magnate Elon Musk, que la humanidad está por encima de las naciones y que para alcanzar las estrellas tiene que haber paz en la tierra.

"La humanidad no puede vivir si no es libre. Les digo a ellos que las estrellas no se alcanzan mientras haya guerras y se bombardean niños (...) hay que hacer de la Tierra un paraíso de la libertad, de la vida", dijo Petro durante su visita de varias horas hoy a la ciudad haitiana de Jacmel (sureste), donde se reunió con las principales autoridades de ese país.

Además, pidió perdón por el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moise a manos de mercenarios colombianos.