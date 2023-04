Petro y Barbosa logran acuerdos sobre proyectos de sometimiento y humanización carcelaria

Durante cerca de dos horas se reunieron el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en el Palacio de Nariño, en donde discutieron tres temas: proyecto de ley de humanización carcelaria, proyecto de sometimiento de bandas criminales y lucha contra el narcotráfico.

Sobre la ley de sometimiento, el presidente Petro y el fiscal Barbosa acordaron mesas técnicas para un trabajo conjunto y el Gobierno “reafirmó el compromiso de lucha contra el narcotráfico”.

“En aras de seguir avanzando en la lucha contra el narcotráfico, reafirmamos que el proyecto de sujeción a la justicia tiene el firme objetivo de enfrentar con contundencia las acciones del narcotráfico y, también, proteger a los cultivadores, quienes son el eslabón más débil en la cadena. Para ello se requiere de una estrategia integral”, aseguró la Presidencia en un comunicado.

De otro lado, el fiscal Francisco Barbosa anunció que superó las diferencias sobre el proyecto de humanización carcelaria con el Gobierno nacional, pues se dejó claro que no habrá beneficios a importadores ni a productores de sustancias estupefacientes, es decir, se les cerraría completamente la puerta a los narcotraficantes.

Publicidad

“Se supera esa discusión y me siento muy cómodo con lo que se llegará en la ponencia, ahí se acuerda que no haya beneficio a importadores ni productores de sustancias de estupefacientes en Colombia y aquellos, que querían incluir esto, quedan sin la herramienta porque no vamos a permitir que se legalice esa cadena del narcotráfico”.

Otro de los puntos más polémicos dentro del proyecto de humanización era la eliminación de ciertos delitos, pues sobre esto el fiscal Barbosa anunció que escucharon sus reparos y que los delitos de inasistencia alimentaria, calumnia, injuria, e incesto no serán despenalizados.

Sobre incautación de droga en el país, la Presidencia advirtió que se fortalecerá “la colaboración en materia de operaciones de interdicción, se continuarán las mesas semanales con la Fiscalía y la fuerza pública que permitan consolidar las cifras de incautación de drogas ilícitas”.

Publicidad

Puede ver: