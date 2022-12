Piden a Iván Duque que radique proyectos anticorrupción con mensaje de urgencia

Claudia López, promotora de la consulta, anunció que acogerá el proyecto que radicó el nuevo Gobierno que establece los pliegos tipo para la contratación y radicarán solo 6 iniciativas.



Como lo habían anunciado el domingo pasado, los promotores de la Consulta Anticorrupción que logró 11 millones 600 mil votos, estuvieron presentes en el Congreso, pero no radicaron los proyectos que recogen los 7 mandatos.



Anunciaron que solicitarán este miércoles al presidente Iván Duque, en la reunión que convocó para analizar la agenda anticorrupción, que radique estas iniciativas con mensaje de urgencia.

“Agradecemos al presidente su compromiso con la consulta y le pedimos a él y a la ministra de Interior que juntos revisemos los proyectos anticorrupción para radicarlos en una semana, máximo 2 con moción de urgencia, porque estos proyectos son una exigencia del pueblo colombiano”, indicó la exsenadora Claudia López.



Así mismo, resaltó que la lucha de la corrupción no pertenece a ningún partido político, por lo cual acogerán la iniciativa radicada por el Gobierno que implementa los pliegos tipo con el fin de lograr una contratación transparente, “lo acogemos porque esto no es una competencia, lo importante es que ganen los colombianos”, dijo López.



También acogerán el proyecto que fija el número de periodos máximos en que se puede ocupar un cargo público.



La exsenadora también criticó la gestión de la Registraduría a la hora de contar los votos el pasado domingo. “Hubo una falla porque la Registraduría no reportó el valor total de votos, de los tarjetones depositados”.



Dijo que conversó con Yolima Carrillo, presidenta del CNE, y le hicieron una petición puntual.

“Como comité promotor enviamos una carta al CNE pidiendo que las comisiones escrutadoras departamentales reporten lo que no hizo la Registraduría: número exacto de tarjetones depositados”.



Diferentes personalidades políticas que promovieron la Consulta Anticorrupción estuvieron presentes, como los exministros de Interior, Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, el exsenador liberal Juan Manuel Galán y las bancadas de los partidos que apoyaron la iniciativa como los Verdes, el Polo y los Decentes.