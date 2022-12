Piedad Córdoba denuncia que venezolanos estarían detrás de su agresión en Aruba

En diálogo con BLU Radio, la exsenadora reveló que las agresiones contra ella, registradas en la noche del viernes, iniciaron en el baño del restaurante en Aruba dónde se encontraba con Vicky Pérez, vicepresidenta de la Asociación de Hoteles de América Latina, quien es su socia y amiga, y además quién la invitó a ese lugar.

La exsenadora asegura que unas mujeres colombianas la empezaron a insultar verbalmente. Ella se retiró de ese lugar y se fue para la mesa, le contó a quienes estaban con ella y pidieron respeto.

Publicidad

La familia de las mujeres que la agredieron le pidieron disculpas, pero minutos después fue agredida por otros ciudadanos venezolanos.

"Mi compañera se paró y les dijo que esa no era la forma de tratar a la gente, que yo no les estaba haciendo nada, que éramos colombianos y que respetaran. La familia de ella nos pidió disculpas y luego quienes nos atacan y quienes nos tiran vasos y quiebran una botella para rajarme la cara fueron venezolanos de la oposición gritándome cosas horribles, yo me retiré y no conteste”, explicó en entrevista con esta emisora.

Ver también: Piedad Córdoba denuncia grave intento de agresión en Aruba

Córdoba explicó que las agresiones que recibieron eran tan mal intencionadas que pensó en que estaban esperando a que reaccionara para que sucediera lo mismo que ha sucedido a lo largo de las últimas noches en varios hoteles de Aruba, donde se han registrado peleas entre venezolanos de la oposición y otras personas.

Publicidad

Añadió que pidió respeto y agregó: "una cosa es que yo haya hecho una labor humanitaria con las Farc y Venezuela y otra que yo tenga que pagar las consecuencias de lo que a ellos cada vez les dé la gana de hacer. Pero realmente quienes me agreden verbalmente son colombianas paisas, al parecer del Centro Democrático”.

La exsenadora le confirmó a BLU Radio que el abogado de Vicky Pérez solicitó la copia de videos de seguridad del restaurante para instaurar una denuncia contra los agresores.