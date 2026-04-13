Plan para descongestionar estaciones de policía: trasladarán 496 detenidos a cárceles

Luego de una reunión de alto nivel en el Palacio de Justicia para abordar la crisis carcelaria en Colombia, entre el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia, se acordó el traslado de 496 privados de la libertad que en la actualidad están en estaciones de policía hacia una cárcel, todo esto tras la grave crisis que afronta el sistema carcelario por el hacinamiento.

Aunque la reunión se realizó la semana pasada, el ministro de Justicia y el Inpec no pudieron asistir por temas de agenda. Sin embargo, en la mañana de este lunes ambos funcionarios llegaron al despacho del presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Mauricio Lenis, y allí se acordó el traslado de los casi 500 presos.

Secretaría de Seguridad de Medellín

Sin embargo, en la reunión del pasado jueves, en donde asistieron la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se analizó el panorama actual del hacinamiento, que ya no solo impacta los centros penitenciarios, sino que se ha extendido a estaciones de policía y sedes de la Fiscalía, agravando las condiciones de reclusión.

Además, se revisaron avances en estrategias que vienen siendo trabajadas conjuntamente con la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, como la implementación de brigadas jurídicas, la aplicación de la Ley de Utilidad Pública y el fortalecimiento de modelos de atención al ciudadano, especialmente en las regiones.



Fuentes al interior del Ministerio de Justicia confirmaron que se hará otra reunión de alto nivel para revisar los avances y si la estrategia de traslado funcionó y cuál será el paso a seguir para la crisis de hacinamiento carcelario.