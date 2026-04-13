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Blu Radio  / Nación  / Plan para descongestionar estaciones de policía: trasladarán 496 detenidos a cárceles

Plan para descongestionar estaciones de policía: trasladarán 496 detenidos a cárceles

Tras la reunión del Ministerio de Justicia y la Corte Suprema de Justicia, se acordó el traslado de los privados de la libertad para hacerle frente al hacinamiento carcelario.

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