Plenaria de Cámara de Representantes aprobó el informe de conciliación de la JEP

Este miércoles entrará en vigencia la Justicia Especial para La Paz, tras ser aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes con 97 votos a favor y 6 en contra. Ahora, pasará a ser revisada por la Corte Constitucional, que decidirá si el articulado es o no constitucional.

El ministro de Interior Juan Fernando Cristo celebró la aprobación de La columna vertebral del acuerdo de paz, tras una negativa la semana pasada en la plenaria de la Cámara de Representantes.

“Traeremos antes de 15 días al Congreso un proyecto de ley estatutaria para reglamentar todos los procedimientos que tiene que cumplir la nueva Justicia Especial Para la Paz, yo creo que hoy tenemos una muy buena noticia para la paz y la reconciliación de todos los colombianos”, dijo el ministro de Interior.

“La decisión que ha tomado la plenaria de la Cámara ha significado la consolidación de proceso de paz, acelerar su implementación, la desmovilización y desarme de las Farc”, comentó el ministro.

Destacó, además, que este sistema tema será un ejemplo de reparación a nivel mundial “contamos con un sistema de verdad de justicia de reparación y no repetición para las víctimas del conflicto que será un ejemplo a nivel mundial”.

Finalmente, indicó que en próximos días el presidente expedirá los decretos con base en este acto legislativo.