Polémica por caso de la militante afroamericana que resultó ser blanca

de los afroestadounidenses que presidía.

Publicidad

Rachel Dolezal escribió en el Facebook de la organización (National Association for the Advancement of Colored People, NAACP) de la localidad de Spokane que renuncia a su responsabilidades, delega sus tareas en su vicepresidente y mantiene un "total compromiso con el movimiento de la justicia social y racial".

"En medio de la tormenta actual, es de interés de la NAACP que se separen los asuntos familiares y los organizacionales", agregó la ahora expresidenta en la extensa carta, en la que recuerda su larga lucha por los derechos de los negros pero no hace alusión a su verdadera identidad.

Publicidad

Dolezal, de 37 años, construyó una carrera como activista de la comunidad negra en Spokane (estado de Washington, en el extremo noreste de EEUU) y alcanzó la presidencia de la rama local de la NAACP.

Publicidad

Para esta organización no es obligatorio ser negro, pero según la prensa local Dolezal se identificó como tal en los formularios.

El viernes recibió el apoyo de la NAACP nacional, pero localmente la mujer estaba en el banquillo de los acusados y se multiplicaban las peticiones de que fuera suspendida y diera explicaciones.

Publicidad

"La nación se está burlando de nosotros", escribió un miembro local de la organización, Justin Pimsanguam.

Publicidad

Sus padres, que son blancos, confirmaron que su hija también lo es y proveyeron a los medios locales un certificado de nacimiento y fotografías en las que Dolezal --quien ahora tiene piel oscura y cabello negro-- era una pequeña rubia y delgada.

AFP.