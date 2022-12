Polémica por reportaje sobre cirugías plásticas en adolescentes en Medellín

Bellezas “Beauties”, así se titula el más reciente trabajo de la fotógrafa colombiana Manuela Henao Restrepo quien actualmente vive en Londres, pero quien desde muy pequeña se fue a vivir con sus padres a España.

Después de estudiar Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, se trasladó a Londres donde realizó una maestría en fotografía en London College of Communication.

En el 2014, ganó el premio Joan Wakelin Bursary 2014, Royal photographic Society/ The Guardian. Como estímulo su trabajo fue publicado en el diario The Guardian. Sin embargo, ella manifiesta que no está de acuerdo con el punto de vista que le dio el tabloide inglés a su trabajo, publicado el 23 de abril.

Henao argumenta que “Beauties” en un ensayo fotográfico que busca examinar la cultura femenina en Medellín.

Afirma que las mujeres en Medellín crecieron en una sociedad saturada por imágenes de la mafia de años 80 y 90 donde eran vistas además como objetos decoración y donde la cirugía plástica era la norma.

Actualmente con el auge económico de Medellín, el capitalismo se siente con fuerza en la ciudad, un factor que ha llevado a tener una interpretación particular de la belleza y lo femenino de la ciudad.

Afirma que le choca como mujeres de bajos recursos, ahorren dinero para tener como prioridad cirugías plásticas.

Frente a la publicación de su trabajo en The Guardian afirmó que no le gustó, que ese no era el punto de vista de poner una vez más a Colombia como un país donde dice el diario inglés las niñas crecen en un mundo donde son vistas como objetos decorativos, por eso desde pequeñas se empiezan a operar los senos, la nariz y los glúteos.