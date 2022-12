Polémica por salida del país de expresidente Santos sin autorización del Congreso

Hay polémica en distintos sectores por cuenta de la salida del país del expresidente Juan Manuel Santos, cuatro días después de dejar el cargo de jefe de Estado. Si bien el exmandatario envió una carta al presidente del Congreso, Ernesto Macías, informando, no solo sobre su viaje a Miami, sino sobre otros tres compromisos en el exterior para los próximos meses, estos no fueron autorizados por el legislativo.



El tema radica en que, según el artículo 196 de la Constitución Política colombiana, “el presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado”.



Santos viajó a Miami en las últimas horas para tomar unas vacaciones con su familia, y notificó que regresará al país el próximo 20 de agosto. La carta enviada por el expresidente tomó por sorpresa a la Mesa Directiva del Senado, pues fue radicada el viernes 10 de agosto, “sin dar la oportunidad de responder a la comunicación”, advirtió una fuente consultada por Blu Radio.



Si bien no están claras las consecuencias de esta omisión, el Congreso revisará el caso y se pronunciará esta misma semana.