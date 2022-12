Polémica por trino de esposa de senador Ramos sobre supuesto integrante de Farc

En las últimas horas, Juliana Hernández, esposa del senador del Centro Democrático Alfredo Ramos Maya publicó en su cuenta de Twitter una imagen en un avión en la que aparece un hombre de camisa negra y gorra verde con una estrella roja. Según dijo la mujer, se trataba de un “guerrillero de las Farc”, por lo que pidió bajarse de la aeronave.





La mujer fue calificada de “clasista y antiprogresista”, pero el revuelo que levantó las declaraciones de Hernández se intensificaron cuando en los comentarios del tuit apareció la declaración de un hombre identificado como “Andrés Trece”, quien afirmó que el hombre al que se refería Hernández era su papa y no se trataba de “un guerrillero”.



“@julianahfd pone en riesgo la vida de mi papá diciendo sin razón que es de las farc. Pido rectifique y me bloquea. Así, soberbio es el CD”, denunció el hombre.



@julianahfd pone en riesgo la vida de mi papá diciendo sin razón que es de las farc. Pido rectifique y me bloquea. Así, soberbio es el CD. pic.twitter.com/eyPpJOYHED — Andrés Trece (@AndrsTrece) September 20, 2017

“No hice eso por hacer show o por darme visibilidad y ganar seguidores, lo hice como una simple ciudadana. Esto se trata de rechazar a las personas que no han pagado por crímenes de lesa humanidad”, aseguró Hernández en diálogo con El Espectado r, al tener que retractarse por sus comentarios.





El mismo senador Ramos Maya publicó las excusas de su esposa en su cuenta de Twitter: