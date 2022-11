Polémica propuesta de Lizcano para reducir sesiones en el Congreso por elecciones

Los congresistas juegan un papel clave en las elecciones presidenciales. Su caudal electoral es decisivo en la consolidación de apoyos para definir jefe de Estado, es por esto que el senador Mauricio Lizcano, del Partido de La U, pidió este miércoles que en las dos últimas semanas de la actual contienda no sesione la Plenaria dos días, como establece el reglamento del Congreso.



“Quiero hacerle una solicitud muy comedida y respetuosa. El 27 de mayo es tal vez el día más importante para la democracia de Colombia, que es la elección de presidente, donde se juega el futuro de todos los colombianos. Este por naturaleza es el órgano político de este país, nosotros representamos al pueblo de Colombia”, expuso Lizcano ante la Plenaria.



El parlamentario explicó que su propuesta se basa en la decisión que según él tomó la Cámara de Representantes “abiertamente, ante el país, sin vergüenza. Le pido que la otra semana podamos sesionar un día y la última ninguno y compensemos después del 27”.



Lizcano dijo además que los congresistas podrían “contribuir más a la democracia y a Colombia estando en nuestras regiones estas dos semanas, que incluso votando proyectos de ley”.



La respuesta del presidente del Senado



Efraín Cepeda, presidente del Congreso, anunció que sí se sesionará los dos días, aunque se podrían cambiar, pues en las próximas dos semanas no trabajarían martes y miércoles, sino jueves y viernes, tema que están revisando a propósito de la propuesta de Lizcano.



“Tenemos una serie de proyectos muy importantes en el orden del día, de manera que, a pesar de esa petición, me corresponde como presidente del Senado, citar dos días”, agregó Cepeda.



Por su parte, el senador Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, afirmó que esta propuesta “es grave porque tenemos una agenda legislativa no solamente cuantitativamente amplia, sino cualitativamente muy importante y significativa. Toda la legislación de implementación de los acuerdos de paz va muy atrasada, más los proyectos que se han mencionado en relación con la prohibición del asbesto que es un proyecto que el Congreso le debe desde hace mucho tiempo al país”.



”Creo que tenemos que trabajar hasta el último segundo del periodo, tramitando y adelantando esta agenda legislativa rápidamente para ponerla al servicio de los colombianos”, concluyó Galán.