Policía alerta riesgos en seguridad del Capitolio el 7 agosto y pide limitar funcionamiento ese día

La Dirección de Protección de la Policía Nacional envió una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, en la que alertó sobre posibles manifestaciones, concentraciones ciudadanas o alteraciones del orden en distintos sectores de Bogotá, e incluso, cerca del Congreso de la República, durante el 7 de agosto.

La comunicación, firmada por el Grupo de Protección del Congreso, señala que el dispositivo de seguridad previsto para la ceremonia de posesión del nuevo presidente obligará al traslado de un número importante de policías que habitualmente prestan servicio en el Capitolio, lo que reducirá temporalmente la capacidad operativa para atender situaciones extraordinarias, actividades protocolarias, visitas o requerimientos adicionales.

Por ello, considera necesario “adoptar medidas anticipadas que disminuyan los factores de exposición y permitan concentrar los recursos institucionales en la protección de la infraestructura, el control de accesos, la preservación del orden interno y la capacidad de reacción frente a cualquier eventualidad”.

Entre las recomendaciones formuladas a la Presidencia de la Cámara está suspender el ingreso de personas ajenas al funcionamiento esencial de la corporación, además de audiencias, reuniones presenciales, visitas protocolarias, recorridos institucionales y demás actividades que impliquen el ingreso de particulares al Capitolio. También propone abstenerse de programar eventos académicos, culturales o administrativos que generen concentración de público.



El documento también sugiere implementar, en la medida que sea posible, trabajo en casa para funcionarios públicos y contratistas. Adicionalmente piden mantener solo al personal administrativo indispensable que garantice la continuidad de las actividades esenciales y restringir cualquier ingreso excepcional que no haya sido previamente coordinado y justificado con razones prioritarias.