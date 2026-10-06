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Blu Radio  / Nación  / Policía incautó más de 4,9 toneladas de cocaína en aeropuertos del país en un mes

Policía incautó más de 4,9 toneladas de cocaína en aeropuertos del país en un mes

La ofensiva de Antinarcóticos, realizada durante septiembre, permitió además detectar 103 casos de tráfico de estupefacientes y capturar a 32 personas. Las autoridades identificaron nuevas modalidades para ocultar la droga.

Incautan más de 4,9 toneladas de cocaína en aeropuertos del país.
Incautan más de 4,9 toneladas de cocaína en aeropuertos del país. Suministrada.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

La Policía, a través de la Dirección de Antinarcóticos, adelantó durante septiembre la Operación JOTAM, una intervención simultánea en los principales aeropuertos del país para afectar las redes de tráfico de drogas. Los operativos permitieron la incautación de 4.921,5 kilogramos de cocaína y 96,7 kilogramos de marihuana. Además, fueron detectados 103 casos relacionados con el tráfico de drogas y capturadas 32 personas.

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Las autoridades fortalecieron los controles sobre pasajeros, equipajes, carga, envíos de correo y aeronaves mediante análisis de información y gestión de riesgo, con el objetivo de identificar las nuevas estrategias utilizadas por las organizaciones narcotraficantes para sacar las sustancias ilícitas del país.

Incautan más de 4,9 toneladas de cocaína en aeropuertos del país.
Incautan más de 4,9 toneladas de cocaína en aeropuertos del país. Suministrada.

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Entre las modalidades detectadas se encontraron estupefacientes ocultos en productos de exportación, artículos tipo souvenir, equipajes y paquetes enviados por correo. También fueron identificados casos de personas que transportaban droga adherida al cuerpo o mediante ingesta.

Uno de los principales resultados se registró con la incautación de 1.211 kilos de cocaína mezclados con café, que tenían como destino Barcelona, España. El procedimiento se realizó de manera coordinada con autoridades de Homeland Security Investigations (HSI).

Asimismo, las autoridades identificaron un cargamento de 3.500 kilos de cocaína mezclados con cerveza, que tendría como destino Toledo, España.

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La operación contó con intercambio de información y cooperación con autoridades de España, Estados Unidos, Canadá y Panamá, lo que permitió identificar diferentes rutas utilizadas para el tráfico internacional de drogas hacia España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos y Panamá.

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El director de Antinarcóticos, general William Castaño, señaló que las organizaciones dedicadas al narcotráfico están modificando constantemente sus métodos para evadir los controles en los aeropuertos.

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