Policías y militares dispararon tras ataque a base en Tumaco: Gral. Mendoza

El general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Antinarcóticos, insistió en que el pasado jueves sí se presentó un ataque con tatucos y ráfagas de fusil contra los policías, un hecho que habría desencadenado la reacción de los uniformados dejando 6 personas muertas.



Antes de estos hechos, dijo el oficial, al menos 21 artefactos explosivos fueron detonados contra los policías.



“Mi gente conoce cuál es el sonido de un artefacto de estos. Sí hay una condición absolutamente distinta de narcos que quieren generar una confusión”, dijo en entrevista con Mañanas BLU.



Mendoza manifestó que el objetivo de los narcotraficantes con situaciones como la de Tumaco es presionar para evitar la erradicación de cultivos ilícitos.



De otro lado, el oficial dijo que los cuatro uniformados que fueron suspendidos de sus cargos son los mandos del grupo de uniformados.



Según el vicedefensor del Pueblo, Jorge Calero, la versión de los tatucos antes de la masacre podría no ser tan certera dada la información recogida por el organismo.



“La Defensoría del Pueblo en la visita in situ no encontró evidencia de que hubiese cráteres u orificios por esquirlas o explosivos en el territorio. A simple vista no se observó ninguna evidencia de que se hubieran activado tatucos o explosivos contra la Policía”, enfatizó.



