Poner SÍ o NO en un papel no dice nada si no cambias tú: Mariana Pajón

La bicicrocista Mariana Pajón, en entrevista con Mañanas BLU, se refirió a los acuerdos de paz logrados con las Farc y al Plebiscito por la Paz, que se realizará el próximo 2 de octubre.



“Pienso que los colombianos deben saber por qué está votando. Es difícil de entender, pero la paz no viene de un papel ni de un lugar: ni de La Habana ni de Colombia ni de nadie. Si Colombia quiere la paz empieza por uno y empieza por casa. Poner Sí o no en un papel no cambia nada si no cambio yo”, dijo.



Pajón también enfatizó en que es necesario apoyar los procesos de los deportistas en Colombia para aprovechar los talentos que en materia deportiva tiene el país.



“Hemos mejorado mucho. Por los resultados el BMX ya es conocido en Colombia. Ya es un deporte del que se habla y eso ayuda a que las empresas privadas apoyen y también la parte pública”, agregó.



En ese sentido, indicó que es necesario apoyar a las deportistas, como María Camila Restrepo, que tienen la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos y de hacer grandes cosas.



“Es necesario pensar en los procesos, no pensar en cuando ya están en los élites o cuando ya tienen la posibilidad de clasificar. Hay muchos deportistas talentosos que se pueden explotar, pero necesitan un proceso”, indicó.