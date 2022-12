Por contratación, al menos en doce regiones del país no comenzará el PAE

BLU Radio conoció que doce regiones del país no podrán comenzar, paralelo al inicio de clases, con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) porque algunas entidades territoriales no han podido iniciar los procesos de contratación.



Las zonas del país donde se presentan estos inconvenientes son: Cartago, Cúcuta, Jamundí, Lorica, Montería, Piedecuesta, Sahagún, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y algunas dependencias de la Secretaría de Educación de los departamentos de Sucre y Tolima.



Las entidades que presentan inconvenientes porque las asambleas departamentales no aprobaron las vigencias futuras y por eso tienen que iniciar el proceso desde cero.



Cabe resaltar que de las 95 entidades territoriales de Educación, 75 iniciarán a tiempo su distribución de la alimentación escolar para el año 2017, 8 lo harán unos días después de comenzar clases y las 12 restantes son las que tienen inconvenientes y deben cumplir con los proceso de adjudicación y licitación respectivos y aun no se confirma la fecha en que vayan a iniciar la distribución del PAE.



Durante el año 2016 el Ministerio de Educación invirtió 1.5 billones de pesos en el programa de PAE, lo que significa la distribución de 5.5 millones de raciones para los niños escolarizados.