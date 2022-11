Por estas razones el asesinato de Jaime Garzón es considerado crimen de Estado

Noticias Caracol tuvo acceso a las conclusiones de la Fiscalía General de la Nación sobre el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón el 13 de agosto de 1999.



El ente acusador señaló que si bien es cierto que garzón fue asesinado por sicarios de la banda La Terraza que estaba al servicio de los paramilitares dirigidos por Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, hubo participación y colaboración de altos miembros de la Fuerza pública para llevar a cabo el homicidio.



La Fiscalía concluyó que “Garzón era incómodo” porque se comenzaron a escuchar versiones sobre un supuesto arreglo de él con la guerrilla para intermediar secuestros y quedarse con una parte de ese dinero, hecho que finalmente fue desvirtuado.



Las investigaciones tienen información de que el coronel Jorge Eliécer Plazas, experto en inteligencia, fue ficha clave para los seguimientos que se le realizaron a Jaime Garzón, incluso, se comprobó que recibió y alojó en Bogotá a los sicarios que asesinaron al periodista; prueba de ello fueron unos mapas que se encontraron en un allanamiento a Brigada 17 y dónde se evidenciaban dicha cacería, documentos que servirían para que Carlos Castaño diera el sí definitivo para la ejecución del homicidio.



El fiscal Iván Lombana, cerebro de la investigación, cree que hay indicios de que el general Rito Alejo del Río, quien paga una pena de 25 años de cárcel por el homicidio de un campesino en el chocó, tuvo relación con el asesinato de Garzón, no solo porque para esa época lo han señalado de tener vínculos estrechos con los paramilitares y Carlos Castaño, sino por ser el superior del coronel Acevedo.



Otro enredado en este caso es José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS y quien fue llevado a juicio tras ser acusado de instigar Castaño para eliminar a Jaime Garzón.

Desvío de la investigación.



La Fiscalía tiene la certeza de que la investigación fue desviada por el general Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe y de tener vínculos con los paramilitares de don Berna. Lea también ( Asesinato de Jaime Garzón fue un crimen de Estado )



Fiscalía y testigos, señalan que Santoyo se encargó de no dejar huellas del crimen y lo señalan de haber secuestrado a dos de los sicarios para entregarlos a don Berna que posteriormente los asesinó, además, también lo señalan con la creación de falsos testigos para desviar la investigación.



“Hay señalamientos directos contra un alto oficial de Policía que en ese momento era comandante de una estructura en Medellín y que hoy está pagando una pena en Estados Unidos, de haber jugado un papel protagónico en el desvío de la investigación”.