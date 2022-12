Por falta de visa, cubano quedó atrapado en aeropuerto Eldorado

Un hombre de nacionalidad cubana, identificado como Juan Carlos Rizo, permaneció varias horas en el aeropuerto Eldorado en Bogotá luego de llegar de Orlando, Florida, e intentara hacer un trasbordo, sin éxito, para a viajar de vacaciones a Santa Marta junto a su esposa.



Sin embargo, en el momento de subir el avión le solicitaron la visa, elemento que no tenía porque en la aerolínea donde adquirió el tiquete le aseguraron que no era necesario porque contaba también con la nacionalidad estadounidense (Lea también: Nuevamente intervendrán aeropuerto Eldorado para mejorar su operación ).



“La aerolínea no se ha responsabilizado del error que cometió conmigo, aparte de que no me dejaron entrar en Colombia tuve que pagar el pasaje de vuelta para Orlando”, dijo.



Rizo finalmente fue deportado de regreso a Estados Unidos por no tener los documentos en regla.