Por pretender ser procurador ha fallado como fiscal: Ordóñez a fiscal Perdomo

El procurador Alejandro Ordoñez arremetió en contra del fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo, quien en días pasados dijo en una entrevista que se ha "sentido como un procurador, como el procurador que le ha faltado a Colombia".

Por estas afirmaciones Ordóñez dijo que Perdomo ha fallado como fiscal.

“Al subfungir como procurador no hace bien las funciones que tiene como fiscal. Yo me acuerdo no de él sino de mi amigo que no hizo ni lo uno ni lo otro, el bien que hizo lo hizo mal y el mal que hizo lo hizo bien”, manifestó.

El fiscal encargado había dicho que la población LGBTI, las víctimas del despojo y las organizaciones defensoras de Derechos Sexuales y de la mujer encontraron en la Fiscalía un respaldo que no les ha dado la Procuraduría.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Aplazan para el 26 de junio reunión de indígenas y afros con delegaciones de paz en La Habana.

-Pese a las críticas, fue aprobado en tercer debate el proyecto con el que se aumentan los impuestos a los licores.

-Las autoridades estadounidenses rechazaron hoy presentar por ahora cargos criminales contra alguna persona relacionada con la matanza del pasado fin de semana en Orlando (Florida, EEUU), que acabó con la vida de 49 personas, al considerar que sería "prematuro y especulativo".

-Las primeras imputaciones por lavado de dinero a una red de saqueo al Estado, calculado por 65,3 millones de dólares, implicaron hoy directamente al expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

