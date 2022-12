Por primera vez sesionó la Comisión asesora de paz

Sesionó por primera vez la Comisión asesora de paz, convocada por el presidente Juan Manuel Santos.

El mandatario rechazó la propuesta del expresidente Uribe de prolongar los diálogos con las Farc y dejó en claro que respetará la independencia de los opositores del proceso.

“En la medida en que podamos traer más y más gente, que inclusive haya sido crítica de la forma como estamos buscando la paz, gente que ha estado en contra del proceso, pues vamos a tener más fuerza para lograr esa paz y esa es la idea de esta Comisión Asesora”, dijo el primer mandatario.

Aseveró que él quiso “invitar a personas que no fueran afines al Gobierno, que no estuvieran dentro del Gobierno, que en muchos casos han sido críticas el Gobierno en muchos sentidos, pero que en este caso en el tema de la paz podamos encontrar un común denominador y escuchar inclusive a los que han sido críticos del proceso para ver si sus críticas son críticas que nos pueden ayudar a tomar los correctivos o si esas críticas no tienen sustento, pues explicarles por qué no tienen sustento”.

Se trata, continuó, de pedir “opiniones y consejos, yo no soy infalible, nadie es infalible, uno se puede equivocar”.

El Mandatario también aseveró que los miembros de la Comisión Asesora “no van a tener ninguna atadura en cuanto a que pueden seguir siendo críticos, pueden seguir siendo totalmente independientes. Le están prestando un servicio al país y creo que es muy importante: a la paz”.

Dijo que esas personas lo van a asesorar a él “como el responsable de este proceso” y agregó que “si fracasa la responsabilidad es mía, si esto tiene éxito el éxito es de todos los colombianos y eso que quede muy claro”.

Recalcó que su propósito es rodearse de la mayor cantidad de gente posible, que “pueda aportar a este proceso y me pueda ayudar a no equivocarme”.