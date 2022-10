¿Por qué no fue exitosa subasta de energías renovables? Responde la Creg

Tras el fracaso de la primera subasta de energías renovables no convencionales en Colombia con la que buscaban generar contratos de largo plazo que dieran viabilidad financiera a la construcción de plantas de energía para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, entre otros, el director ejecutivo de la Creg, Cristian Jaramillo, explicó en BLU Radio por qué no otorgaron la adjudicación.



De acuerdo con el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, no se cumplieron los requisitos de competencia que estableció la entidad mediante una resolución.



Asimismo, habló de los efectos que podría tener en el precio que pagan los colombianos por recibir el servicio, el hecho de que no adjudiquen el contrato de energías renovables no convencionales.

“Debido a que la subasta no se adjudicó, no es claro que vaya a subir o a bajar el precio de la energía para los usuarios porque eso depende de la adjudicación. Lo que sí es claro es que, al no poder hacer un contrato de largo plazo, el valor de la energía para los consumidores no será estable, ya que depende de la bolsa de energía”, dijo.

Para Francisco Sanclemente, economista y experto el tema de energías renovables , el fracaso de la subasta afecta de distintas maneras por que los costos de producción de energía son muy elevados por los diferentes fenómenos naturales que se presentan.



Sobre la subasta, Sanclemente considera que el Gobierno falló en los incentivos para la inversión extranjera. “Podría ser por las trabas y los plazos que las autoridades ponen para entregar las licencias ambientales. Como es el caso de las empresas que tenían los permisos aprobados y no se pudieron presentar”.

Este jueves 28 de febrero la bolsa de energía realizará una nueva subasta de cargo por confiabilidad que será para “tener colchón de energía por si llega el fenómeno del niño”, explicó el director de la Greg.

El director de la Greg aseguró que Colombia no está en riesgo de un apagón en los próximos tres años, pero un retraso en la operatividad de la megaobra podría afectar a la sociedad colombiana.