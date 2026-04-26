Predio donde se explota ilegalmente la minería pertenece a la SAE y está fuera de batallón: Ejército

Las Fuerzas Militares respondieron sobre una masiva ocupación ilegal en inmediaciones del Batallón de Infantería No. 31 Rifles, en el Bajo Cauca antioqueño, donde según un comunicado de la Séptima División, entre 2.000 y 2.500 mineros informales estarían explotando yacimientos sin ningún tipo de autorización. Desmienten que dicha actividad se realiza dentro del batallón.

Según el Ejército, la actividad se desarrolla en la finca La Mandinga, un predio de cerca de 2.000 hectáreas que está bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), luego de un proceso de extinción de dominio.

La institución advirtió que estas actividades ilegales han generado un grave deterioro ambiental en la zona, considerado incluso como severo e irreversible, producto de la explotación sin control ni licencias.

De acuerdo con el reporte oficial, desde 2022 el Ejército había puesto en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación estos hechos, reiterando su preocupación por el impacto ambiental y la presencia de economías ilícitas en el área, por lo que desde la fuerza pública han adelantado más de 20 intervenciones en la zona, logrando la destrucción de maquinaria y equipos utilizados en la minería ilegal.



Sin embargo, estas operaciones han generado reacciones violentas por parte de quienes se benefician de esta actividad, incluyendo bloqueos en la Troncal de Occidente y ataques contra uniformados.

El caso ha cobrado relevancia nacional luego que medios de comunicación revelaran la magnitud de la explotación ilegal en la zona, incluso en cercanías de instalaciones militares, situación que llevó al Ministerio de Defensa a ordenar una investigación para esclarecer posibles responsabilidades.

Entre tanto, frente a esta situación el Clan del Golfo emitió un comunicado en el que niega estar detrás de la explotación minera en esta zona rural de Cáceres.

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El Ejército anunció que interpondrá nuevas acciones penales contra las personas que continúen desarrollando estas actividades ilícitas, y reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente, la legalidad y la seguridad en el territorio.