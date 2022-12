Preocupa que nuestro país se convierta en base de disidentes de Farc: Kuczynski

"Lo que nos interesa es que nuestro territorio no se vuelva una base para las Farc, los del ELN que no son parte de este acuerdo y que quizás lo serán del próximo acuerdo, que no utilicen nuestro país como una base", expresó.

De otro lado, el mandatario dijo que respeta la visión del expresidente Álvaro Uribe frente al proceso de paz con las Farc pero que no la comparte.

"La posición de Álvaro Uribe, que es amigo mío, es absolutamente respetable. Es una posición entendible pero al final hay que hacer un balance, ¿qué cosa es mejor? Seguir en lo que estamos o hacer algo novedoso, nuevo, creo que es lo segundo es lo que prima y por eso estoy de acuerdo con el proceso de paz", explicó el mandatario.

Además, manifestó que tiene la confianza y la certeza de que los colombianos darán un voto positivo en el Plebiscito por la paz.

"Los referéndums son difíciles de implementar, porque dependen de cómo se formula la pregunta, pero estoy seguro de que habrá un referendo objetivo y con resultados satisfactorios", señaló.

Por su parte, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, explicó que ningún acuerdo de paz en el mundo es perfecto y cree que el colombiano respeta los índices de justicia.



"Yo tengo información de que efectivamente el acuerdo no incluye impunidad, incluye una jurisdicción especial que va a significar que van a haber una serie de medidas que se han estado explicando. Yo creo que aquí no existen recetas, cada país tiene que aprender porque no hay proceso perfecto y todos tienen que dar una parte, alguien tiene que entregar", dijo.



Reconoció su admiración por la "generosidad de las víctimas del conflicto en Colombia y su capacidad de perdonar y seguir adelante".



"Hay cosas que en Chile se hicieron que no les gustó a todo el mundo, incluso hay cosas que no me gustaron a mí como familiar de víctima y víctima también de prisión. Pero hoy día miro hacia atrás y me doy cuenta que era lo correcto, que había que hacer aquello, que uno tiene que ir avanzando gradualmente y que lo importante es poder llegar, ojalá aunque no siempre se logra, a conocer la verdad y que haya reparación para los familiares de las víctimas de manera que el estado se haga cargo" , argumentó.



Ambos mandatarios acompañarán la firma protocolaria del acuerdo de paz en Cartagena.